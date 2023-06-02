Стрельба в Одессе: количество погибших увеличилось до трех человек

Детали

В полиции сообщили, что еще один человек, который получил ранения во время стрельбы в Одессе, скончался в больнице.

Таким образом количество погибших возросло до трех.

Напомним

В четверг, 1 июня, в Одессе произошла стрельба.

Сообщалось, что было две жертвы перестрелки.