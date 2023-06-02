Стрельба в Одессе: количество погибших увеличилось до трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Количество погибших в Одессе, в результате стрельбы, которая произошла в четверг, увеличилось до трех. Это журналисту УНН подтвердили в ГУ НП в Одесской области.
Детали
В полиции сообщили, что еще один человек, который получил ранения во время стрельбы в Одессе, скончался в больнице.
Таким образом количество погибших возросло до трех.
Напомним
В четверг, 1 июня, в Одессе произошла стрельба.
Сообщалось, что было две жертвы перестрелки.