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Стрілянина біля будівлі ФСБ у Москві: що відомо

Стрілянина біля будівлі ФСБ у Москві: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Увечері 19 грудня стало відомо, що невідомий відкрив стрілянину біля будинку № 12 по вулиці Велика Луб’янка в центрі Москви, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС, видання “Медіазона” та Meduza.

В результаті інциденту загинув один співробітник ФСБ. Раніше в Міністерстві охорони здоров’я Російської Федерації повідомили, що вкрай важкі поранення отримали два співробітники спецслужби. За останніми даними, в результаті стрілянини постраждали п’ятеро людей.

Злочинець нейтралізований. Його особа встановлюється. У ФСБ повідомили, що він діяв сам. Там також спростували, що йому вдалося проникнути в будівлю російської спецслужби.

Раніше ряд ЗМІ повідомляв, що нападників було троє. Порушено кримінальну справу за ст. 317 КК РФ (Посягання на життя співробітника правоохоронних органів).

“Слідчими органами Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по місту Москві за фактом стрілянини на вулиці Велика Луб’янка порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 317 КК РФ (посягання на життя співробітників правоохоронних органів). Проводяться всі необхідні слідчі дії”, — вказали у СК РФ.

Також, прес-секретар Володимира Путіна, який тим часом перебуває на концерті до Дня працівників органів безпеки, Дмитро Пєсков повідомив, що: “Звичайно, президенту доповіли”.

Рух для автомобілів на місці події було перекрито, автобуси рухалися за зміненими маршрутами.

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