Стрельба у здания ФСБ в Москве: что известно

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 41534 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 102612 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 136104 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 140769 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135996 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 169631 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115500 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113523 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110218 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132458 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Стрельба у здания ФСБ в Москве: что известно

Стрельба у здания ФСБ в Москве: что известно

Киев  •  УНН

 • 20921 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Вечером 19 декабря стало известно, что неизвестный открыл стрельбу возле дома № 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС, издание “Медиазона” и Meduza.

В результате инцидента погиб один сотрудник ФСБ. Ранее в Минздраве Российской Федерации сообщили, что крайне тяжелые ранения получили два сотрудника спецслужбы. По последним данным, в результате стрельбы пострадали пять человек.

Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается. В ФСБ сообщили, что он действовал в одиночку. Там также опровергли, что ему удалось проникнуть в здание спецслужбы.

Ранее ряд СМИ сообщал, что нападавших было трое. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

“Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Проводятся все необходимые следственные действия”, — указали в СК РФ.

Также, пресс-секретарь Владимира Путина, который тем временем пребывает на концерте ко Дню сотрудников органов безопасности, Дмитрий Песков сообщил, что: “Разумеется, президенту доложено”.

Движение для автомобилей на месте происшествия было перекрыто, автобусы двигались по измененным маршрутам.

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