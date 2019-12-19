Стрельба у здания ФСБ в Москве: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Вечером 19 декабря стало известно, что неизвестный открыл стрельбу возле дома № 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС, издание “Медиазона” и Meduza.
В результате инцидента погиб один сотрудник ФСБ. Ранее в Минздраве Российской Федерации сообщили, что крайне тяжелые ранения получили два сотрудника спецслужбы. По последним данным, в результате стрельбы пострадали пять человек.
Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается. В ФСБ сообщили, что он действовал в одиночку. Там также опровергли, что ему удалось проникнуть в здание спецслужбы.
Ранее ряд СМИ сообщал, что нападавших было трое. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
“Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Проводятся все необходимые следственные действия”, — указали в СК РФ.
Также, пресс-секретарь Владимира Путина, который тем временем пребывает на концерте ко Дню сотрудников органов безопасности, Дмитрий Песков сообщил, что: “Разумеется, президенту доложено”.
Движение для автомобилей на месте происшествия было перекрыто, автобусы двигались по измененным маршрутам.