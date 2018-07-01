Стрілянила у Торонто: кількість жертв збільшилась
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Чоловік, поранений у наслідок стрілянини у канадському місті Торонто в центі розважального кварталу, помер у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на CTV.
Поліція ще не оприлюднила імена жертв, убитих під час стрільби, оскільки вони все ще працюють над тим, щоб сповістити близьких.
Як повідомляв УНН, у канадському місті Торонто сталася стрілянина в центі розважального кварталу, внаслідок чого загинула одна людина, дві людини поранені.
Наразі правоохоронці розшукують злочинців, які ймовірніше всього залишили місце злочину на білому автомобілі.
Нагадаємо, підозрюваний у стрілянині в редакції газети Capital Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд, США), звинувачується за п'ятьма пунктами вбивства першого ступеня.
Усі п'ятеро загиблих під час нападу в четвер на редакцію видання Capital Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд) - співробітники газети.
Pа даними Capital Gazette, стрілянину в редакції відкрив житель Меріленду на ім’я Джеррод Уоррен Рамос. У 2012 році він звинуватив видання в наклепі, але суд відмовився розглядати його позов. Як наголошується, в наслідку Рамос протягом багатьох років критикував діяльність видання в соцмережах. При цьому стрілок також переслідував співробітників Capital Gazette.