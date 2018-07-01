Стрилянила в Торонто: число жертв увеличилось

Полиция еще не обнародовала имена жертв, убитых во время стрельбы, поскольку они все еще работают над тем, чтобы известить близких.



Как сообщал УНН, в канадском городе Торонто произошла стрельба в центе развлекательного квартала, в результате чего погиб один человек, два человека ранены.



Сейчас правоохранители разыскивают преступников, которые вероятнее всего покинули место преступления на белом автомобиле.



Напомним, подозреваемый в стрельбе в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США), обвиняется по пяти пунктам убийства первой степени.

Все пятеро погибших во время нападения в четверг на редакцию издания Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) - сотрудники газеты.

Pа данным Capital Gazette, стрельбу в редакции открыл житель Мэриленда по имени Джеррод Уоррен Рамос. В 2012 году он обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск. Как отмечается, в последствии Рамос течение многих лет критиковал деятельность издания в соцсетях. При этом стрелок также преследовал сотрудников Capital Gazette.