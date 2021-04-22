Стрілку у столичного комунальника вручили підозру: його хочуть відправити в СІЗО

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“За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 38-річному чоловіку, який 21 квітня на Залізничному шосе у ході конфлікту з працівниками комунального підприємства відкрив стрілянину та поранив одного з них”, — повідомила Максимець.

Деталі

За її словами, як встановило слідство, підозрюваний спровокував сварку та конфлікт з працівниками ремонтної бригади через те, що вони начебто заважали йому проїхати.

"У ході конфлікту чоловік здійснив один постріл вгору, після чого здійснив другий постріл в ногу одного з ремонтників, заподіявши останньому тілесне ушкодження“, — розповіла вона.

Максимець зазначила, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

“Також підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке найближчим часом буде скеровано на розгляд до Печерського районного суду столиці”, — повідомила вона.

Що було раніше

У Києві 21 квітня затримали чоловіка, який відкрив вогонь по працівниках ремонтної бригади КП ШЕУ Печерського району та поранив одного з них в ногу.