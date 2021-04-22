Стрелку в столичного коммунальщика вручили подозрение: его хотят отправить в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Мужчине, открывшему огонь по работникам ремонтной бригады КП ДЭУ Печерского района и ранившего одного из них в ногу в Киеве, сообщено о подозрении. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
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"Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 38-летнему мужчине, который 21 апреля на Железнодорожном шоссе в ходе конфликта с работниками коммунального предприятия открыл стрельбу и ранил одного из них", - сообщила Максимец.
Детали
По ее словам, как установило следствие, подозреваемый спровоцировал ссору и конфликт с работниками ремонтной бригады из-за того, что они якобы мешали ему проехать.
"В ходе конфликта мужчина совершил один выстрел вверх, после чего совершил второй выстрел в ногу одного из ремонтников, причинив последнему телесные повреждения", - рассказала она.
Максимец отметила, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.
"Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое в ближайшее время будет направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы", - сообщила она.
Что было ранее
В Киеве 21 апреля задержали мужчину, который открыл огонь по работникам ремонтной бригады КП ДЭУ Печерского района и ранил одного из них в ногу.