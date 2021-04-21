Вичислили по відеокамерах: стрілка у столичного комунальника затримали

"Порушника затримано", - сказали в пресслужбі.

Деталі

Водночас поліція Києва розповіла і деталі затримання.

За їхніми даними, завдяки камерам відеоспостереження, встановлених у межах програми "Безпечне місто", патрульні поліцейські встановили, куди поїхав на своїй автівці стрілок.

"Виявилося, що фігурант залишив свій транспортний засіб у Печерському районі столиці та пересів у інше авто. Після чого поліцейські зупинили автівку на проспекті Валерія Лобановського та затримали зловмисника. Наразі правоохоронці проводять з ним першочергові слідчі дії", - повідомили подробиці у місцевій поліції.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Що стосується самого інциденту зі стріляниною, то у поліції кажуть, що між водієм авто Renault та працівником комунального підприємства, який виконував ремонтні роботи, "виник раптовий конфлікт". Саме тоді водій і вистрелив у ногу співробітнику комунальної служби.

"Потерпілого госпіталізували, наразі медики надають йому необхідну допомогу", - інформує поліція.

Додамо

Не так давно у Києві група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика, де проходив мітинг проти незаконної забудови, та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли.