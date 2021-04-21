У Києві чоловік обстріляв бригаду комунальників, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Києві по працівниках ремонтної бригади Печерського району невідомий відкрив вогонь – одна людина отримала поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Київавтодор".
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«Сьогодні вдень працівники КП ШЕУ Печерського району виконували поточний ремонт Залізничного шосе і Військового проїзду. Зокрема, фрезерували старе покриття. Під час робіт до ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі марки Renault. Він розпочав словесний конфлікт. Зрештою, відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний – по людях. Поранення отримав механізатор фрези», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що з місця інциденту нападник втік.
Так, на місце викликали поліцію і медиків. Нині працівника госпіталізовано.
Окрім того, у Київавтодорі опублікували фото чоловіка, який відкрив вогонь проти дорожньої бригади і автівка, на якій він втік.
Доповнення
У Києві група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика, де проходив мітинг проти незаконної забудови, та почала стріляти у повітря, після чого з місця події втекли.