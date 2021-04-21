В Киеве мужчина обстрелял бригаду коммунальщиков, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киеве по работникам ремонтной бригады Печерского района неизвестный открыл огонь - один человек получил ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Киевавтодор".
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“Сегодня днем работники КП ДЭУ Печерского района выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда. В частности, фрезеровали старое покрытие. Во время работ к ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки Renault. Он начал словесный конфликт. В конце концов, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий — по людям. Ранения получил механизатор фрезы”, - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что с места инцидента нападающий сбежал.
Так, на место вызвали полицию и медиков. Сейчас работника госпитализировано.
Кроме того, в Киевавтодоре опубликовали фото мужчины, который открыл огонь по дорожной бригаде и автомобилю, на котором он скрылся.
Дополнение
В Киеве группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке, где проходил митинг против незаконной застройки, и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись.