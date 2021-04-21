Вычислили по видеокамерам: стрелка в столичного коммунальщика задержали

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киеве задержали мужчину, который открыл огонь по работникам ремонтной бригады КП ДЭУ Печерского района и ранил одного из них в ногу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Нарушитель задержан", - сказали в пресс-службе.

Детали

В то же время полиция Киева рассказала и детали задержания.

По их данным, благодаря камерам видеонаблюдения, установленных в рамках программы "Безопасный город", патрульные полицейские установили, куда поехал на своей машине стрелок.

"Оказалось, что фигурант оставил свое транспортное средство в Печерском районе столицы и пересел в другой автомобиль. После чего полицейские остановили машину на проспекте Валерия Лобановского и задержали злоумышленника. Сейчас правоохранители проводят с ним первоочередные следственные действия", - сообщили подробности в местной полиции.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.

Что касается самого инцидента со стрельбой, то в полиции говорят, что между водителем авто Renault и работником коммунального предприятия, выполнявшем ремонтные работы, "возник внезапный конфликт". Именно тогда водитель и выстрелил в ногу сотруднику коммунальной службы.

"Пострадавшего госпитализировали, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь", - информирует полиция.

Добавим

Не так давно в Киеве группа лиц приехала на автомобиле вк строительной площадки, где проходил митинг против незаконной застройки, и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись.

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