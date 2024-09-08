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Стрілянина на трасі I-75 у США: поліція розшукує підозрюваного

Київ • УНН

 • 24249 перегляди

У штаті Кентуккі триває розшук підозрюваного після стрілянини на міжштатній трасі I-75. Кілька людей стали жертвами інциденту, дорога закрита в обох напрямках, водіїв закликають шукати альтернативні маршрути.

У штаті Кентуккі триває розшук підозрюваного після стрілянини на трасі I-75. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

В американському штаті Кентуккі триває активний розшук підозрюваного після того, як кілька людей стали жертвами стрілянини на міжштатній трасі 75 в окрузі Лорел. Інцидент стався у суботу ввечері.

Згідно з інформацією, стрілянина почалася на ділянці дороги поблизу виїзду 49 і US 25, приблизно за дев’ять миль на північ від міста Лондон. Дорога в цьому районі закрита, і правоохоронці закликають водіїв уникати цього маршруту та шукати альтернативні шляхи.

Поліцейський штату Кентуккі Скотті Пеннінгтон повідомив, що підозрюваний досі не затриманий.

Управління транспорту Кентуккі підтвердило, що автомагістраль закрита на обох напрямках від виїзду 41 до виїзду 59.

Стрілянина в школі США: 4 загиблих, близько 30 поранених04.09.24, 22:17 • 24573 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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