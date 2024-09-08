Стрельба на трассе I-75 в США: полиция разыскивает подозреваемого

В штате Кентукки продолжается розыск подозреваемого после стрельбы на трассе I-75. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В американском штате Кентукки продолжается активный розыск подозреваемого после того, как несколько человек стали жертвами стрельбы на межштатной трассе 75 в округе Лорел. Инцидент произошел в субботу вечером.

Согласно информации, стрельба началась на участке дороги вблизи выезда 49 и US 25, примерно в девяти милях к северу от города Лондон. Дорога в этом районе закрыта, и правоохранители призывают водителей избегать этого маршрута и искать альтернативные пути.

Полицейский штата Кентукки Скотти Пеннингтон сообщил, что подозреваемый до сих пор не задержан.

Управление транспорта Кентукки подтвердило, что автомагистраль закрыта на обоих направлениях от выезда 41 до выезда 59.

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