Стрілець, який вбив 10 людей у Каліфорнії - мертвий

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Як повідомляє поліція, 72-річний підозрюваний намагався здійснити другий напад неподалік від місця злочину. Приблизно через 20 хвилин після нападу чоловік зайшов до іншого танцювального залу в сусідньому місті Альгамбра, де, за словами шерифа, був роззброєний "двома героями", котрі перебували всередині, а потім втік. Ніхто не постраждав.

Невдовзі після того, як було оголошено, що розшукується білий вантажний фургон, у якому перебуває імовірний убивця, поліцейські оточили автомобіль, що відповідав цьому описові, в містечку Торранс.

Вони заблокували його бронетехнікою, розбили вікна й проникли всередину. Там виявили тіло підозрюваного, який застрелився.

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