Стрілець, який вбив 10 людей у Каліфорнії - мертвий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Чоловік, якого розшукували за вбивство 10 людей в місті Монтерей-Парк, в окрузі Лос-Анджелес, Каліфорнія, був знайдений у неділю мертвим у фургоні за 50 км від місця події. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
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Як повідомляє поліція, 72-річний підозрюваний намагався здійснити другий напад неподалік від місця злочину. Приблизно через 20 хвилин після нападу чоловік зайшов до іншого танцювального залу в сусідньому місті Альгамбра, де, за словами шерифа, був роззброєний "двома героями", котрі перебували всередині, а потім втік. Ніхто не постраждав.
Невдовзі після того, як було оголошено, що розшукується білий вантажний фургон, у якому перебуває імовірний убивця, поліцейські оточили автомобіль, що відповідав цьому описові, в містечку Торранс.
Вони заблокували його бронетехнікою, розбили вікна й проникли всередину. Там виявили тіло підозрюваного, який застрелився.
Нагадаємо
В нічному клубі в Луїзіані сталася стрілянина, в результаті якої було поранено 12 осіб.