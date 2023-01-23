Стрелок, убивший 10 человек в Калифорнии - мертв

Детали

Как сообщает полиция, 72-летний подозреваемый пытался совершить второе нападение неподалеку от места преступления. Примерно через 20 минут после нападения мужчина зашел в другой танцевальный зал в соседнем городе Альгамбра, где, по словам шерифа, был разоружен "двумя героями", находившимися внутри, а затем сбежал. Никто не пострадал.

Вскоре после того, как было объявлено, что разыскивается белый грузовой фургон, в котором находится предполагаемый убийца, полицейские окружили автомобиль, соответствующий этому описанию, в городке Торранс.

Они заблокировали его бронетехникой, разбили окна и проникли внутрь. Там обнаружили тело подозреваемого, который застрелился.

Напомним

В ночном клубе в Луизиане произошла стрельба, в результате которой были ранены 12 человек.