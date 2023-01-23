Стрелок, убивший 10 человек в Калифорнии - мертв
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Мужчина, которого разыскивали за убийство 10 человек в городе Монтерей-Парк, в округе Лос-Анджелес, Калифорния, был найден в воскресенье мертвым в фургоне в 50 км от места происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
Как сообщает полиция, 72-летний подозреваемый пытался совершить второе нападение неподалеку от места преступления. Примерно через 20 минут после нападения мужчина зашел в другой танцевальный зал в соседнем городе Альгамбра, где, по словам шерифа, был разоружен "двумя героями", находившимися внутри, а затем сбежал. Никто не пострадал.
Вскоре после того, как было объявлено, что разыскивается белый грузовой фургон, в котором находится предполагаемый убийца, полицейские окружили автомобиль, соответствующий этому описанию, в городке Торранс.
Они заблокировали его бронетехникой, разбили окна и проникли внутрь. Там обнаружили тело подозреваемого, который застрелился.
Напомним
В ночном клубе в Луизиане произошла стрельба, в результате которой были ранены 12 человек.