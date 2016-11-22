Стрічка “Лобановський назавжди” отримала перемогу на фестивалі Спортивного Кіно в Мілані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Український документальний фільм про легендарного тренера Валерія Лобановського “Лобановський назавжди” переміг у номінації “Кіно і телефільми про футбол — Великі чемпіони” на 34-му Міжнародному фестивалі спортивного кіно і телебачення в Мілані. Про це повідомляється на сторінці фільму в Facebook, передає УНН.
“Лобановський знову обіграв Барсу!!! Лобановський назавжди / Lobanovskiy forever отримав нагороду „Guirlande d’Honneur“ як кращий документальний фільм на Sport Movies & Tv — Milano International Ficts Fest”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фільм з’явиться в українських кінотеатрах з 1 грудня.
Як повідомляв УНН, фільм “Гніздо горлиці” за перший вікенд прокату зібрав 552 тис. грн.