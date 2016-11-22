Лента "Лобановский навсегда" одержала победу на фестивале спортивного кино в Милане

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинский документальный фильм о легендарном тренере Валерии Лобановском "Лобановский навсегда" победил в номинации "Кино и телефильмы о футболе - Большие чемпионы" на 34-м Международном фестивале спортивного кино и телевидения в Милане. Об этом сообщается на странице фильма в Facebook, передает УНН.