Лента "Лобановский навсегда" одержала победу на фестивале спортивного кино в Милане
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинский документальный фильм о легендарном тренере Валерии Лобановском "Лобановский навсегда" победил в номинации "Кино и телефильмы о футболе - Большие чемпионы" на 34-м Международном фестивале спортивного кино и телевидения в Милане. Об этом сообщается на странице фильма в Facebook, передает УНН.
"Лобановский вновь обыграл Барсу!!! Лобановский навсегда/Lobanovskiy forever получил награду "Guirlande d'Honneur" как лучший документальный фильм на Sport Movies & Tv - Milano International Ficts Fest", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фильм появится в украинских кинотеатрах с 1 декабря.
Как сообщал УНН, фильм "Гнездо горлицы" за первый уикенд проката собрал 552 тыс. грн.