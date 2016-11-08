Страшна ДТП сталася на вул.Середньофонтанській в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні близько 4:20 біля будинку № 26 на вулиці Середньофонтанській сталася ДТП. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції.
“Водій Mitsubishi рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням авто та врізався в рекламну опору”, — повідомила речник патрульної поліції Одеси Алла Марченко.
В результаті ДТП дві жінки загинули на місці, водій знаходиться в лікарні. Наразі рух по вулиці Семінарській до Гагаріна перекрито, на місці працюють правоохоронці.