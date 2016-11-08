Страшное ДТП произошло на ул. Среднефонтанской в Одессе

"Водитель Mitsubishi двигался на большой скорости, не справился с управлением авто и врезался в рекламную опору", - сообщила спикер патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

В результате ДТП две женщины погибли на месте, водитель находится в больнице. Сейчас движение по улице Семинарской до Гагарина перекрыто, на месте работают правоохранители.