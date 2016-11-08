Страшное ДТП произошло на ул. Среднефонтанской в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня около 4:20 возле дома № 26 на улице Среднефонтанской произошло ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
"Водитель Mitsubishi двигался на большой скорости, не справился с управлением авто и врезался в рекламную опору", - сообщила спикер патрульной полиции Одессы Алла Марченко.
В результате ДТП две женщины погибли на месте, водитель находится в больнице. Сейчас движение по улице Семинарской до Гагарина перекрыто, на месте работают правоохранители.