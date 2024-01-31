Страхові ARX та ARX Life зібрали 4 млд грн премій у 2023 році

ukenru
29 березня, 19:41 • 45327 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 100286 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116956 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118433 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 234371 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157339 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147945 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133570 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121751 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112903 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
83 %
748 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 32536 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 33930 перегляди
Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

29 березня, 19:21 • 26799 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 32779 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 25216 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 234369 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386223 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441243 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449582 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116952 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130909 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125093 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99121 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108115 перегляди
Актуальне
Страхові ARX та ARX Life зібрали 4 млд грн премій у 2023 році

Страхові ARX та ARX Life зібрали 4 млд грн премій у 2023 році

Київ • УНН

 • 52769 перегляди

4 млд грн премій у 2023 році зібрали страхові ARX та ARX Life

За підсумками 2023 року страхова ARX - № 1 на українському ринку за основними показниками: страхові премії, чисті страхові премії, капітал, чистий прибуток тощо.

У 2024 році компанія святкує своє 30-річчя. За ці роки ARX доказала свою надійність та стійкість, проходячи зі своїми клієнтами усі етапи становлення незалежної держави Україна. Ми поряд, полегшуючи нашим клієнтам фінансове навантаження та підтримуючи їх у складні часи.

"Довіра, амбіція, адаптивність, відповідальність. Це головні риси, які потрібні нашим менеджерам, щоб компанія завжди залишалась справжнім лідером ринку та найкращою страховою компанією. І кожен працівник нашого великого колективу, кожен клієнт має бути впевнений, що компанія завжди прийде на допомогу у скрутний час. Зараз це особливо важливо", – говорить Голова Правління компанії  ARX Андрій Перетяжко.

*Основні фінансові показники 2023 року:

За 2023 рік компанії ARX та ARX Life зібрали 4 млрд грн страхових премій, що на 32% більше, ніж минулого року.

Чистий прибуток по компаніях ARX та ARX Life становить 504 555 тис. грн, що є найкращим результатом на ринку.

Займаючи провідні позиції на ринку з автострахування КАСКО, компанія ARX зібрала майже 2 млрд грн премій у цьому сегменті. Це на 29% більше, ніж минулого року. КАСКО від ARX повноцінно працює за кордоном, дозволяючи українцям отримувати необхідний захист свого авто за межами України.

Суми премій за іншими ключовими направленнями:

·       ОСЦПВ - 0,3 млрд грн (+27% до 2022 року)

·       ДМС (медичне страхування) — понад 0,5 млрд грн (+22% до 2022 року)

·       Страхуванню майна — понад 0,4 млрд грн (+38% до 2022 року)

Нові продукти та сервіси ARX

ARX кожного року запускає нові продукти та інноваційні рішення на різні потреби.

 У 2023 ми впровадили такі нові продукти та сервіси:

·       МініКАСКО - економне КАСКО, покриває основний ризик на дорогах - ДТП як з вини водія, так і без. Ціна поліса стартує від 1175 грн. Працює на території України.

·       КАСКО "Залізний купол"  продукт, який захищає авто від воєнних ризиків. Покриває ушкодження та повну загибель від ракет, БПЛА, уламків.

·       Поліс КАСКО без візиту в офіс - тепер для придбання поліса КАСКО, якщо авто підлягає огляду, можна самостійно провести його фотовідеофіксацію у застосунку для смартфонів MyARX.

·       Поетапне врегулювання справи - ще одне оновлення cтрахового застосунку MyARX. Тепер можна бачити реєстрацію справи, розгляд справи, визначення суми збитку, рішення по справі, суму виплати й одержувача.

Загалом, маючи застосунок MyARX, клієнт може вирішити практично усі свої питання за допомогою смартфона: слідкувати за своїми договорами та договорами родини, купувати нові договори, спілкуватися з компанією напряму, робити відеоогляд авто.

Слоган компанії: "ARX з тобою!". Ми робимо максимум, щоб виконувати свої обов’язки найкращим чином та допомагати клієнтам, співробітникам, суспільству. Це не просто бізнес-філософія - це конкретні цифри та факти. Кожний напрямок контролюється та заміряється на постійній  основі, у т.ч. незалежними інструментами вже багато років.

Навіть у самі темні часи ARX поряд зі своїми клієнтами. Залишаємося поруч, працюємо для Перемоги!

*Регуляторна звітність, підготовлена відповідно до МСФО 4

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
acura-arx-01Acura ARX-01
ukrainaУкраїна
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБезпілотний літальний апарат
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92