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Страховые ARX и ARX Life собрали 4 млд грн премий в 2023 году

Страховые ARX и ARX Life собрали 4 млд грн премий в 2023 году

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 07:57  •  3819 просмотра

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4 млд грн премий в 2023 году собрали страховые ARX и ARX Life

По итогам 2023 года страховая ARX - № 1 на украинском рынке по основным показателям: страховые премии, чистые страховые премии, капитал, чистая прибыль и т.д.

В 2024 году компания празднует свое 30-летие. За эти годы ARX доказала свою надежность и устойчивость, проходя со своими клиентами все этапы становления независимого государства Украина. Мы рядом, облегчая нашим клиентам финансовую нагрузку и поддерживая их в сложные времена.

"Доверие, амбиции, адаптивность, ответственность. Это главные черты, которые нужны нашим менеджерам, чтобы компания всегда оставалась настоящим лидером рынка и лучшей страховой компанией. И каждый работник нашего большого коллектива, каждый клиент должен быть уверен, что компания всегда придет на помощь в трудное время. Сейчас это особенно важно", - говорит Глава Правления компании  ARX Андрей Перетяжко.

*Основные финансовые показатели 2023 года:

За 2023 год компании ARX и ARX Life собрали 4 млрд грн страховых премий, что на 32% больше, чем в прошлом году.

Чистая прибыль по компаниям ARX и ARX Life составляет 504 555 тыс. грн, что является лучшим результатом на рынке.

Занимая ведущие позиции на рынке по автострахованию КАСКО, компания ARX собрала почти 2 млрд грн премий в этом сегменте. Это на 29% больше, чем в прошлом году. КАСКО от ARX полноценно работает за рубежом, позволяя украинцам получать необходимую защиту своего авто за пределами Украины.

Суммы премий по другим ключевым направлениям:

-       ОСАГО - 0,3 млрд грн (+27% к 2022 году)

-       ДМС (медицинское страхование) - более 0,5 млрд грн (+22% к 2022 году)

-       Страхуванню имущества - более 0,4 млрд грн (+38% к 2022 году)

Новые продукты и сервисы ARX

ARX ежегодно запускает новые продукты и инновационные решения в ответ на различные нужды.

 В 2023 году мы внедрили такие новые продукты и сервисы:

-       МиниКАСКО - экономное КАСКО, покрывает основной риск на дорогах - ДТП как по вине водителя, так и без. Цена полиса стартует от 1175 грн. Работает на территории Украины.

-       КАСКО "Железный купол"  продукт, который защищает авто от военных рисков. Покрывает повреждения и полную гибель от ракет, БПЛА, обломков.

-       Полис КАСКО без визита в офис - теперь для приобретения полиса КАСКО, если авто подлежит осмотру, можно самостоятельно провести его фотовидеофиксацию в приложении для смартфонов MyARX.

-       Поэтапное урегулирование дела - еще одно обновление страхового приложения MyARX. Теперь можно видеть регистрацию дела, рассмотрение дела, определение суммы ущерба, решение по делу, сумму выплаты и получателя.

В общем, имея приложение MyARX, клиент может решить практически все свои вопросы с помощью смартфона: следить за своими договорами и договорами семьи, покупать новые договоры, общаться с компанией напрямую, делать видеоосмотр авто.

Слоган компании: "ARX с тобой!". Мы делаем максимум, чтобы выполнять свои обязанности наилучшим образом и помогать клиентам, сотрудникам, обществу. Это не просто бизнес-философия - это конкретные цифры и факты. Каждое направление контролируется и замеряется на постоянной  основе, в т.ч. независимыми инструментами уже много лет.

Даже в самые темные времена ARX рядом со своими клиентами. Остаемся рядом, работаем для Победы!

*Регуляторная отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО 4

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Страхові ARX та ARX Life зібрали 4 млд грн премій у 2023 році
ARX and ARX Life collected UAH 4 billion in premiums in 2023
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