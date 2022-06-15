Столтенберг: НАТО ввечері оголосить про виділення Україні нової військової допомоги

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"Сьогодні ввечері ми зустрінемося з Україною, Грузією, Швецією, Фінляндією та ЄС. Це буде можливість для міністра оборони Резнікова проінформувати нас про те, що терміново потрібно Україні, а для союзників по НАТО зробити нові заяви про підтримку України", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що "союзники зобов'язуються продовжувати постачати військове обладнання, яке потрібне Україні для переваги, включаючи важке озброєння та системи великої дальності".

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Це відбувається на тлі того, як десятки міністрів оборони з країн НАТО та інших країн світу збираються у середу в Брюсселі для обговорення постачання зброї Україні, на тлі того, як Київ закликає до значного збільшення озброєнь, аби допомогти стримувати російські війська на сході України.

Зустріч у кулуарах зустрічі міністрів оборони НАТО проводиться під керівництвом міністра оборони США Ллойда Остіна. Уже втретє група майже 50 країн збирається для обговорення та координації допомоги Україні. Попередня особиста зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині у квітні.