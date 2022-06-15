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Столтенберг: НАТО вечером объявит о выделении Украине новой военной помощи

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. НАТО сегодня вечером объявит о выделении Украине новой военной помощи, сообщил Генсек Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в среду, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня вечером мы встретимся с Украиной, Грузией, Швецией, Финляндией и ЕС. Это будет возможность для министра обороны Резникова проинформировать нас о том, что срочно нужно Украине, а для союзников по НАТО сделать новые заявления о поддержке Украины", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что "союзники обязуются продолжать поставлять военное оборудование, необходимое Украине для преимущества, включая тяжелое вооружение и системы большой дальности".

Дополнение

Это происходит на фоне того, как десятки министров обороны из стран НАТО и других стран мира собираются в среду в Брюсселе для обсуждения поставок оружия Украине, на фоне того, как Киев призывает к значительному увеличению вооружений, чтобы помочь сдерживать русские войска на востоке Украины.

Встреча в кулуарах встречи министров обороны НАТО проводится под руководством министра обороны США Ллойда Остина. Уже в третий раз группа почти 50 стран собирается для обсуждения и координации помощи Украине. Предыдущая встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в апреле.

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