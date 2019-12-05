Столицю зранку скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Станом на 8:45 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах проспект Перемоги, Голосіївський проспект, Кільцева дорога, вулиця Вадима Гетьмана та Набережне шосе.
Також ускладнений рух на вулиці Велика Васильківська, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Січових Стрільців, вулиці Юрія Іллєнка, Мінському проспекті та вулиці Богатирській.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Дарницьке шосе, проспект Соборності, Броварський проспект та проспект Визволителів.
Також ускладнено рух на мостах в напрямку правого берега – Південному, Дарницькому, Патона та Русанівському.
Нагадаємо, у Києві вже можна придбати паркувальні талони на грудень.