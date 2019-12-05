Столицу утром сковали пробки

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101130 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 63495 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101493 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114483 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145557 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках проспект Победы, Голосеевский проспект, Кольцевая дорога, улица Вадима Гетьмана и Набережное шоссе.

Также затруднено движение на улице Большая Васильковская, проспекте Валерия Лобановского, улице Сечевых Стрельцов, улице Юрия Ильенко, Минском проспекте и улице Богатырской.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект и проспект Освободителей.

Также затруднено движение на мостах в направлении правого берега - Южном, Дарницком, Патона и Русановском.

Напомним, в Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на декабрь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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