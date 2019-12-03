У Києві вже можна придбати паркувальні талони на грудень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. З 2 грудня у Києві вступили в дію паркувальні талони на грудень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, відсьогодні діють паркувальні талони на грудень. Їх можна придбати у кіосках по місту, онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс ГІОЦ, онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс Portmone, безпосередньо в офісі КП "Київтранспарксервіс", в електронному вигляді в додатку Privat24.
За інформацією пресслужби, щоб використати паркувальний талон треба заповнити на ньому поле "номер автомобіля" та покласит в салоні на видноті для перевірки.
Нагадаємо, з 1 липня 2019 року у столиці почали діяти паркувальні талони нового зразка.