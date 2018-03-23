Столичну базу "азовського руху" в АТЕКу оточили силовики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Національному корпусі заявили, що столичну базу "азовського руху" в АТЕКу оточили правоохоронці, а всередину зайшла оперативна група та криміналісти, передає УНН.
"Поліція увірвалася до приміщення хабу Національного корпусу, дозвільного розвитку й функціонування громадських організацій "азовського руху"... Наразі територія АТЕКу оточена поліцією, бійцями Національної гвардії, всередину зайшла оперативна група та криміналісти", - повідомили в організації.
Вказано, що "наразі співробітники не мають доступу до робочих місць, територія АТЕКу очеплена силовиками".
Наразі УНН намагається перевірити інформацію з цього приводу у правоохоронців.
Раніше голова МВС Арсен Аваков заявив, що парамілітарних утворень в Україні бути не може.