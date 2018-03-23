Столичную базу "азовского движения" в АТЕКа окружили силовики

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16961 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 21890 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 67433 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76272 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102120 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109233 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116584 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Столичную базу "азовского движения" в АТЕКа окружили силовики

Столичную базу "азовского движения" в АТЕКа окружили силовики

Киев  •  УНН

 • 11073 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Национальном корпусе заявили, что столичную базу "азовского движения" в АТЕКе окружили правоохранители, а внутрь зашла оперативная группа и криминалисты, передает УНН.

"Полиция ворвалась в помещение хаба Национального корпуса, развития досуга и функционирования общественных организаций "азовского движения"... Сейчас территория АТЕКа оцеплена полицией, бойцами Национальной гвардии, внутрь зашла оперативная группа и криминалисты", - сообщили в организации.

Указано, что "пока сотрудники не имеют доступа к рабочим местам, территория АТЕКа оцеплена силовиками".

Сейчас УНН пытается проверить информацию по этому поводу у правоохранителей.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что парамилитарных образований в Украине быть не может.

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