Столичную базу "азовского движения" в АТЕКа окружили силовики
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Национальном корпусе заявили, что столичную базу "азовского движения" в АТЕКе окружили правоохранители, а внутрь зашла оперативная группа и криминалисты, передает УНН.
"Полиция ворвалась в помещение хаба Национального корпуса, развития досуга и функционирования общественных организаций "азовского движения"... Сейчас территория АТЕКа оцеплена полицией, бойцами Национальной гвардии, внутрь зашла оперативная группа и криминалисты", - сообщили в организации.
Указано, что "пока сотрудники не имеют доступа к рабочим местам, территория АТЕКа оцеплена силовиками".
Сейчас УНН пытается проверить информацию по этому поводу у правоохранителей.
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что парамилитарных образований в Украине быть не может.