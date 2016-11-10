Столичний забудовник заявив про тиск та спроби заблокувати законне будівництво

Так, в компанії зазначили, що вже більше року спостерігають спроби окремих активістів блокувати їх роботу.

“Останнім часом, окрім розповсюдження брехливої інформації про те, що ми нібито загородили пожежний проїзд, руйнуємо сусідній будинок або пошкодили тепломережі, ми також змушені констатувати тиск з боку деяких контролюючих органів КМДА”, — повідомила представник компанії Людмила Бугайчук.

За її словами, “БЦ „Діамант хол“ не порушує будівельні норми та не перешкоджає пожежному проїзду до будинку.

"Що стосується фейку про начебто загородження нами пожежного проїзду. По-перше, у нас є відповідні документи від пожежних служб, які свідчать про те, що це не так. По-друге, для того щоб зрозуміти, що це неправда, досить одного аргументу — на місці нашого будівництва раніше розташовувалися капітальні споруди, і жодних питань чи складнощів цей нюанс ні у пожежників, ні у активістів не викликав", — зазначила Л.Бугайчук.

У компанії наголосили на тому, що заяви про начебто пошкодження з їхньої вини сусіднього будинку — "пам’ятки архітектури" є неправдивими.

"Перед початком робіт ТОВ встановило маяки на всі прилеглі будинки і вони не фіксують жодних змін їхнього положення. Плюс спостереження за будинком проводить Державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція", з яким укладено відповідний договір.

Так зване "руйнування", насправді, лише скол утеплювача фасаду, який мешканці змайстрували самі. Неякісна штукатурка і "пошкодження будинку" — це два абсолютно різних поняття.

Більше того, у той момент, коли утеплювач фасаду на рівні однієї з квартир сколовся, нами не проводилося жодних робіт, адже на виконання припису місцевого департаменту архбудконтролю ми тимчасово призупинили всі роботи. На завершення додамо, що неодноразово пропонували мешканцям реставрацію фасад їх історичного будинку, але вони вперто відмовляються“, — пояснили в компанії.

Представник забудовника також спростувала інформацію про пошкодження тепломереж.

„Про це пишуть деякі ЗМІ. Якби це було правдою, то в сусідніх будинках, як мінімум, не було б води і тепла. Води не було б і у нас на будмайданчику. Але вона є!“, - додала Л.Бугайчук.

У зв’язку з ситуацією що склалася, БЦ “Діамант хол” має намір звертатися особисто до мера столиці Віталія Кличка, який свого часу налагодив конструктивний діалог із забудовниками Києва і обіцяв їм свою особисту підтримку.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Господарський суд Києва повторно визнав законним право власності столичного забудовника БЦ “Діамант хол” на землю.

Також нагадаємо, БЦ “Діамант хол” виграв суд у КП “Київблагоустрій”.

Крім того, згідно з документами Державної архітектурної інспекції України, на виконання будівельних робіт за адресою вул. Круглоуніверситетська 2/1 наявний відповідний дозвіл.