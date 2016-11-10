Столичный застройщик заявил о давлении и попытках заблокировать законное строительство

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В компании, которая строит выставочный центр на ул.Круглоуниверситетской, 2/1, на столичной Бессарабке, опровергали информацию о якобы незаконности строительства, а также сообщили о том, что будут обращаться к мэру Киева Виталию Кличко за поддержкой. Об этом сообщили в ООО "БЦ "Диамант холл", передает УНН со ссылкой на "Киев Власть".

Так, в компании отметили, что уже более года наблюдают попытки отдельных активистов блокировать их работу.

"В последнее время, кроме распространения лживой информации о том, что мы якобы загородили пожарный проезд, разрушаем соседний дом или повредили теплосети, мы также вынуждены констатировать давление со стороны некоторых контролирующих органов КГГА", - сообщила представитель компании Людмила Бугайчук.

По ее словам, "БЦ "Диамант холл" не нарушает строительные нормы и не препятствует пожарному проезду к дому.

"Что касается фейка о якобы заграждении нами пожарного проезда. Во-первых, у нас есть соответствующие документы от пожарных служб, свидетельствующие о том, что это не так. Во-вторых, для того чтобы понять, что это неправда, достаточно одного аргумента - на месте нашего строительства ранее располагались капитальные сооружения, и никаких вопросов или сложностей этот нюанс ни у пожарных, ни у активистов не вызывал", - отметила Л.Бугайчук.

В компании отметили, что заявления о якобы повреждении по их вине соседнего дома - "памятника архитектуры" являются ложными.

"Перед началом работ ООО установило маяки на все близлежащие дома и они не фиксируют никаких изменений их положения. Плюс наблюдение за домом проводит Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "НИИ проектреконструкция", с которым заключен соответствующий договор.

Так называемое "разрушение", на самом деле, только скол утеплителя фасада, который жители смастерили сами. Некачественная штукатурка и "повреждение дома" - это два совершенно разных понятия.

Более того, в тот момент, когда утеплитель фасада на уровне одной из квартир откололся, мы не проводили никаких работ, ведь для исполнения предписания местного департамента архстройконтроля мы временно приостановили все работы. В завершение добавим, что неоднократно предлагали жителям реставрацию фасада их исторического здания, но они упорно отказываются", - пояснили в компании.

Представитель застройщика также опровергла информацию о повреждении теплосетей.

"Об этом пишут некоторые СМИ. Если бы это было правдой, то в соседних домах, как минимум, не было бы воды и тепла. Воды не было бы и у нас на стройплощадке. Но она есть!", - добавила Л.Бугайчук.

В связи со сложившейся ситуацией БЦ "Диамант холл" намерен обращаться лично к мэру столицы Виталию Кличко, который в свое время наладил конструктивный диалог с застройщиками Киева и обещал им свою личную поддержку.

Напомним, как сообщал УНН, Хозяйственный суд Киева повторно признал законным право собственности столичного застройщика БЦ "Диамант холл" на землю.

Также напомним, БЦ "Диамант холл" выиграл суд у КП "Киевблагоустройство".

Кроме того, согласно документам Государственной архитектурной инспекции Украины, на выполнение строительных работ по адресу ул. Круглоуниверситетская 2/1 есть соответствующее разрешение.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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