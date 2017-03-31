Столичний грабіжник видавав себе за касира з валютних операцій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Дніпровському районі міста Києва затримано грабіжника, який працював під виглядом касира з валютних операцій. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Київською місцевою прокуратурою здійснюється розслідування за фактом грабежу, вчиненого в особливо великих розмірах.
Так, 28.03.207 затримано чоловіка, який видаючи себе за касира пункту обміну валют та імітуючи валютну операцію, отримав грошові кошти у сумі 16 тисяч доларів США і намагався зникнути через потаємний хід.
Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, молодиків на Дніпропетровщині посадять за ґрати за побиття та грабіж інваліда.