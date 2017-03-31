Столичный грабитель выдавал себя за кассира по валютным операциям

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73382 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110156 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168243 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123590 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121029 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114830 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105825 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107361 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103812 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158992 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичный грабитель выдавал себя за кассира по валютным операциям

Столичный грабитель выдавал себя за кассира по валютным операциям

Киев  •  УНН

 • 13428 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Днепровском районе города Киева задержан грабитель, который работал под видом кассира по валютным операциям. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Киевской местной прокуратурой осуществляется расследование по факту грабежа, совершенного в особо крупных размерах.

Так, 28.03.207 задержан мужчина, который выдавая себя за кассира пункта обмена валют и имитируя валютную операцию, получил денежные средства в сумме 16 тысяч долларов США и пытался скрыться через потайной ход.

Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, парней в Днепропетровской области посадят за решетку за избиение и грабеж инвалида.

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