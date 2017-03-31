Столичный грабитель выдавал себя за кассира по валютным операциям
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Днепровском районе города Киева задержан грабитель, который работал под видом кассира по валютным операциям. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Киевской местной прокуратурой осуществляется расследование по факту грабежа, совершенного в особо крупных размерах.
Так, 28.03.207 задержан мужчина, который выдавая себя за кассира пункта обмена валют и имитируя валютную операцию, получил денежные средства в сумме 16 тысяч долларов США и пытался скрыться через потайной ход.
Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются.
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