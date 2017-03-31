Столичный грабитель выдавал себя за кассира по валютным операциям

Киевской местной прокуратурой осуществляется расследование по факту грабежа, совершенного в особо крупных размерах.

Так, 28.03.207 задержан мужчина, который выдавая себя за кассира пункта обмена валют и имитируя валютную операцию, получил денежные средства в сумме 16 тысяч долларов США и пытался скрыться через потайной ход.

Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, парней в Днепропетровской области посадят за решетку за избиение и грабеж инвалида.