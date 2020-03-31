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Столичним лікарям, які займаються коронавірусом, доплачуватимуть до 10 тис. грн – Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Лікарі інфекційних відділень, які рятують від коронавірусу, зможуть отримати доплату у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень уже в квітні. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"На позачерговому засіданні Київрада збільшила фінансування медичних закладів в умовах боротьби з COVID-19. На доплати столичним медикам виділили майже 894 мільйона гривень. Йдеться про всі медзаклади другої ланки охорони здоров'я. Особливу увагу і додаткове фінансування отримають медичні працівники, які працюють і працюватимуть із хворими на коронавірус", - зазначив Кличко.

З його слів, доплата лікарям інфекційних відділень, де рятують і рятуватимуть киян від вірусу, становитиме "приблизно від 5 до 10 тисяч гривень".

"Перші виплати медики отримають вже в квітні", - додав мер.

Як повідомлялося раніше в УНН, МОЗ оновило стандарти надання медичної допомоги для хворих на коронавірус.

Нагадаємо, у Києві вже 107 інфікованих коронавірусом, серед них - жінка-медик. 

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