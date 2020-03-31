Столичним лікарям, які займаються коронавірусом, доплачуватимуть до 10 тис. грн – Кличко

КИЇВ. 31 березня. УНН. Лікарі інфекційних відділень, які рятують від коронавірусу, зможуть отримати доплату у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень уже в квітні. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.