Столичным врачам, которые занимаются коронавирусом, доплатят до 10 тыс. грн - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Врачи инфекционных отделений, которые спасают от коронавируса, смогут получить доплату в размере от 5 до 10 тысяч гривен уже в апреле. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"На внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских учреждений в условиях борьбы с COVID-19. На доплаты столичным медикам выделили почти 894 млн гривен. Речь идет о всех медучреждениях второго звена здравоохранения. Особое внимание и финансирование получат медицинские работники, которые работают и будут работать с больными коронавирусом", - отметил Кличко.
По его словам, доплата врачам инфекционных отделений, где спасают и будут спасать киевлян от вируса, составит "примерно от 5 до 10 тысяч гривен".
"Первые выплаты медики получат уже в апреле", - добавил мэр.
Как сообщалось ранее в УНН, МОЗ обновило стандарты оказания медицинской помощи для больных коронавирусом.
Напомним, в Киеве уже 107 инфицированных коронавирусом, среди них - женщина-медик.