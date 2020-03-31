Столичным врачам, которые занимаются коронавирусом, доплатят до 10 тыс. грн - Кличко

КИЕВ. 31 марта. УНН. Врачи инфекционных отделений, которые спасают от коронавируса, смогут получить доплату в размере от 5 до 10 тысяч гривен уже в апреле. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.