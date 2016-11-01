Столична поліція зафіксувала зменшення вуличних грабежів

"Вже є певні здобутки. За перші кілька діб відпрацювання (оперативно-превентивних заходів – ред.) затримано особи, розкрито злочини. За той тиждень було зниження в середньому, якщо в нас грабежів, наприклад, скоювали до 18, то на теперешній час 9-10. Це теж є одним із завдань - зниження вуличної злочинності", - повідомив він.

За словами А.Крищенка, столична поліція залучає до оперативно-превентивних заходів у Києві до 1,4-1,5 тис. правоохоронців.