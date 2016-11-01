Столичная полиция зафиксировала снижение уличных грабежей

"Уже есть определенные достижения. За первые несколько суток отработки (оперативно-превентивных мер - ред.) задержаны лица, раскрыто преступления. За ту неделю было снижение в среднем, если у нас грабежей, например, совершали до 18, то на настоящее время 9, 10. Это тоже является одной из задач - снижение уличной преступности", - сообщил он.

По словам А.Крищенко, столичная полиция привлекает к оперативно-превентивныхым мерам в Киеве до 1,4-1,5 тыс. правоохранителей.