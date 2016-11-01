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15 марта, 19:03 • 115099 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166324 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137789 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112710 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105417 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101390 просмотра

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Столичная полиция зафиксировала снижение уличных грабежей

Столичная полиция зафиксировала снижение уличных грабежей

Киев • УНН

 • 6732 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киеве на прошлой неделе было зафиксировано снижение уличной преступности благодаря оперативно-превентивным мерам. Об этом сказал на брифинге начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"Уже есть определенные достижения. За первые несколько суток отработки (оперативно-превентивных мер - ред.) задержаны лица, раскрыто преступления. За ту неделю было снижение в среднем, если у нас грабежей, например, совершали до 18, то на настоящее время 9, 10. Это тоже является одной из задач - снижение уличной преступности", - сообщил он.

По словам А.Крищенко, столичная полиция привлекает к оперативно-превентивныхым мерам в Киеве до 1,4-1,5 тыс. правоохранителей.

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