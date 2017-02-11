Стейки, бограч, гуляш - на Закарпатті у майстерності змагались українські і угорські різники

Участь у конкурсній частині заходу взяли 11 команд з України та Угорщини.

Відкривали фестиваль керівництво Закарпатської області та консульств Угорщини у містах Берегово та Ужгород, керівники органів місцевого самоврядування прикордонних районів України та Угорщини. Село Геча, населення якого становить близько тисячі осіб, сьогодні прийняло від 3 до 5 тисяч гостей фестивалю.

Міжнародний фестиваль гентешів передбачає змагання різників, заготівельників та кухарів, що працюють з м′ясом. Сьогодні позмагатися зібралися 11 команд, які виготовляли зі свіжої свинини традиційні закарпатські та угорські м′ясні страви — гурку, пікницю, рульку, шашлик, стейки, бограч, гуляш, шовдарь, різні види сала та бекону, різноманітні ковбаси тощо. Окрім того, учасники презентували м′ясні композиції, презентаційні стенди із м′ясною продукцією.

Поласувати гастрономічними шедеврами та скуштувати закарпатське вино, наливки, палинку, настоянки, медовуху, продукти бджільництва могли усі охочі, а оцінювали конкурсні страви журі у складі п′яти професійних кухарів з України та Угорщини.

Фестиваль різників завжди викликав неоднозначні відгуки. Традиційно його противниками були зоозахисники, які періодично пікетували захід. Через це з програми виключили найбільш “кровавий” етап, а саме різання свиней. Тепер заготівля туш (а кожна з команд використовує по 2-3 туші свиней) відбувається напередодні, а у день фестивалю м′ясники працюють вже з розібраним м′ясом. Цього ж року фестиваль довелося переносити через втручання Обласного управління Держпродспоживслужби. Однак згодом розпорядженням голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля фестивалю дали “зелене світло”, а дату проведення перенесли з 28 січня на 11 лютого.

За задумом організаторів, фестиваль має пропагувати фермерство, а пересічному гостю свята показують увесь процес виготовлення популярних м′ясних продуктів та страв. Сьогодні свято відвідали як жителі різних куточків Закарпаття, так і туристи з Київщини, Дніпропетровщини, Львівщини, Прикарпаття, а також із сусідніх країн ЄС та дальнього зарубіжжя. Цього року обійшлося без пікетів, натомість відвідувачів було рекордно багато. “Захисники тварин, які у шкіряному взутті приїжджають пікетувати один з найпопулярніших гастрономічних фестивалів краю, наступного разу підуть звідси пішки”, — пожартував під час відкриття свята голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Нагадаємо, у січні у центрі Ужгорода відбувся перший обласний фестиваль-конкурс колядницьких гуртів і вертепів “Нова радість стала”.