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Стейки, бограч, гуляш - в Закарпатской области в мастерстве соревновались украинские и венгерские мясники

Киев • УНН

 • 21775 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сегодня в с. Геча Береговского района Закарпатской области состоялся XI Международный фестиваль гентешей (мясников - ред.), передает корреспондент УНН.

Стейки, бограч, гуляш - в Закарпатской области в мастерстве соревновались украинские и венгерские мясники

Участие в конкурсной части мероприятия приняли 11 команд из Украины и Венгрии.

Открывали фестиваль руководство Закарпатской области и консульств Венгрии в городах Берегово и Ужгород, руководители органов местного самоуправления приграничных районов Украины и Венгрии. Село Геча, население которого составляет около тысячи человек, сегодня приняло от 3 до 5 тысяч гостей фестиваля.

Международный фестиваль гентешей предусматривает соревнования мясников, заготовителей и поваров, работающих с мясом. Сегодня посоревноваться собрались 11 команд, которые изготавливали из свежей свинины традиционные закарпатские и венгерские мясные блюда - гурку, пикницу, рульку, шашлык, стейки, бограч, гуляш, шовдарь, различные виды сала и бекона, различные колбасы и т.п. Кроме того, участники представили мясные композиции, презентационные стенды с мясной продукцией.

Полакомиться гастрономическими изысками и попробовать закарпатское вино, наливки, палинку, настойки, медовуху, продукты пчеловодства могли все желающие, а оценивали конкурсные блюда жюри в составе пяти профессиональных поваров из Украины и Венгрии.

Фестиваль мясников всегда вызывал неоднозначные отзывы. Традиционно его противниками были зоозащитники, которые периодически пикетировали мероприятие. Поэтому из программы исключили наиболее "кровавый" этап, а именно резку свиней. Теперь заготовка туш (а каждая из команд использует по 2-3 туши свиней) происходит накануне, а в день фестиваля мясники работают уже с разобранным мясом. В этом году фестиваль пришлось переносить из-за вмешательства областного управления Госпродпотребслужбы. Однако впоследствии распоряжением главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля фестивалю дали "зеленый свет", а дату проведения перенесли с 28 января на 11 февраля.

По замыслу организаторов, фестиваль должен пропагандировать фермерство, а рядовому гостю праздника показывают весь процесс изготовления популярных мясных продуктов и блюд. Сегодня праздник посетили как жители разных уголков Закарпатья, так и туристы из Киевской, Днепропетровской, Львовской областей, а также из соседних стран ЕС и дальнего зарубежья. В этом году обошлось без пикетов, зато посетителей было рекордно много. "Защитники животных, которые в кожаной обуви приезжают пикетировать один из самых популярных гастрономических фестивалей края, в следующий раз пойдут отсюда пешком", - пошутил во время открытия праздника глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Напомним, в январе в центре Ужгорода состоялся первый областной фестиваль-конкурс колядницких групп и вертепов "Новая радость стала".

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