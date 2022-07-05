Степногірськ обстріляли ракетами: Запорізька ОВА показала наслідки

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"Наслідки ворожих обстрілів смт Степногірськ. Знову ракети поцілили у приватні будинки. Населений пункт обстрілюють майже щодня. І щоразу руйнувань зазнає цивільна інфраструктура", - зазначили у Запорізькій ОВА у Telegram.

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Як зазначається, за повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу, 4 липня, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Темирівка, Успенівка, Степногірськ. Надійшло 45 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

При цьому, за даними ОВА, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 46 обстрілів позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Доповнення

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що Степногірськ перебуває під постійними артилерійськими обстрілами.