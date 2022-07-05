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Степногірськ обстріляли ракетами: Запорізька ОВА показала наслідки

Степногірськ обстріляли ракетами: Запорізька ОВА показала наслідки

Київ • УНН

 • 237530 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Селище Степногірськ на Запоріжжі перебуває під постійним вогнем російських загарбників, наслідки чергового ракетного удару показали у Запорізькій ОВА, пише УНН.

Цитата

"Наслідки ворожих обстрілів смт Степногірськ.  Знову ракети поцілили у приватні будинки. Населений пункт обстрілюють майже щодня. І щоразу руйнувань зазнає цивільна інфраструктура", - зазначили у Запорізькій ОВА у Telegram.

Деталі

Як зазначається, за повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу, 4 липня, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Темирівка, Успенівка, Степногірськ. Надійшло 45 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

При цьому, за даними ОВА, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 46 обстрілів позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Доповнення

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що Степногірськ перебуває під постійними артилерійськими обстрілами. 

Українські Національні Новини

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