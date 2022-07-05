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Степногорск обстреляли ракетами: Запорожская ОВА показала последствия

Степногорск обстреляли ракетами: Запорожская ОВА показала последствия

Киев • УНН

 • 237529 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Поселок Степногорск на Запорожье находится под постоянным огнем российских захватчиков, последствия очередного ракетного удара показали в Запорожской ОВА, пишет УНН.

Цитата

"Последствия вражеских обстрелов пгт Степногорск. Снова ракеты попали в частные дома. Населенный пункт обстреливают почти каждый день. И каждый раз разрушений претерпевает гражданская инфраструктура", - отметили в Запорожской ОВА в Telegram.

Детали

Как отмечается, по сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки, 4 июля, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Темировка, Успеновка, Степногорск. Поступило 45 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

При этом, по данным ОВА, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг совершил 46 обстрелов позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Дополнение

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что Степногорск находится под постоянными артиллерийскими обстрелами. 

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