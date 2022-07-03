Степногірськ знаходиться під постійними артилерійськими обстрілами, - ОВА

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За словами голови ОВА, селище Степногірськ у Запорізькій області знаходиться під постійними артилерійськими обстрілами. Через постійні "прильоти" у селищі зруйновано дитячий садок, пошкоджено та зруйновано велику кількість домівок.

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"Нажаль, окрім руйнувань також страждають люди, однією з останніх жертв є пенсіонер, який загинув внаслідок обстрілів", - йдеться у повідомленні.

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Окупанти почали розповсюджувати фейки про розміщення військових на території Запорізького міського палацу творчості.