Степногірськ знаходиться під постійними артилерійськими обстрілами, - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що Степногірськ знаходиться під постійними артилерійськими обстрілами. Про це голова ОВА повідомив в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.
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За словами голови ОВА, селище Степногірськ у Запорізькій області знаходиться під постійними артилерійськими обстрілами. Через постійні "прильоти" у селищі зруйновано дитячий садок, пошкоджено та зруйновано велику кількість домівок.
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"Нажаль, окрім руйнувань також страждають люди, однією з останніх жертв є пенсіонер, який загинув внаслідок обстрілів", - йдеться у повідомленні.
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