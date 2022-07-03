Степногорск находится под постоянными артиллерийскими обстрелами, - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что Степногорск находится под постоянными артиллерийскими обстрелами. Об этом глава ОВА сообщил в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.
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По словам главы ОВА, поселок Степногорск в Запорожской области находится под постоянными артиллерийскими обстрелами. Из-за постоянных "прилетов" в поселке разрушен детский сад, повреждено и разрушено большое количество домов.
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"К сожалению, кроме разрушений также страдают люди, одной из последних жертв является пенсионер, погибший в результате обстрелов", — говорится в сообщении.
Напомним
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