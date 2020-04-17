Степанов розповів, як захиститися від впливу шкідливого смогу

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я радять не виходити українцям з дому, пити багато рідини та проводити вологе прибирання, щоб вберегтися від негативного впливу смогу в повітрі на здоров’я. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.