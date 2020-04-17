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Степанов розповів, як захиститися від впливу шкідливого смогу

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я радять не виходити українцям з дому, пити багато рідини та проводити вологе прибирання, щоб вберегтися від негативного впливу смогу в повітрі на здоров’я. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Днями ми всі відчуваємо сильний смог у Києві та у Київській області. За даними ДСНС, цей смог – наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств. Важливо, що за повідомленнями ДСНС, хімічної або раділологічної загрози таке явище не несе", - сказав Степанов.

Також він зазначив, що дим у повітрі може викликати головний біль, затруднене дихання, кашель, подразнення очей.

"МОЗ якомога більше часу рекомендує проводити вдома, не виходити на вулицю, пити більше рідини, до 2-3 літрів на добу, максимально не відкривати вдома вікна, проводити частіше вологе прибирання у приміщенні, особливо для людей, які мають серцево-судинні захворювання", - наголосив Степанов.

Нагадаємо, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежі у Чорнобильській зоні відчуження, які знову виникли напередодні, вдалося загасити. Водночас, за його словами, значна частина задимлення в Києві, яке спостерігається відучора, є наслідком пожеж не лише в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області.

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