Степанов розповів, як планують фінансувати медзаклади та коли піднімуть зарплати медикам
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. МОЗ планує профінансувати медичні заклади на рівні не нижчому ніж у 2019 році, а також підвищити зарплату медикам до 50% з 1 липня. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.
"Якщо після того аналізу, який ми провели, ми побачили таку катастрофічну картину по цілих напрямках... Ви бачили картину, при якій близько 332 медзакладів опинилися на межі закриття у зв’язку з фінансуванням менше 50%. Ви бачили картину, про можливості звільнення медпрацівників до 50 тис. Ми вважаємо, що ми не можемо експериментувати над нашою медициною. Таких експериментів не проводила жодна країна світу", - сказав Степанов.
За його словами, варто надати фінансування медичним закладам в рамках законодавства, яке вже є.
"Ми повинні профінансувати на рівні не менше 2019 року, але в той же самий час - в цьому році збільшений фінансовий ресурс на фінансування медицини, в тому числі на спеціалізовану і високоспеціалізовану допомогу. Як ми це бачимо? Ми повинні визначитися з пріоритетами і чесно сказати перш за все українцям, що саме ми можемо в повному обсязі покрити”, - додав міністр.
Окрім того, він зазначив, що наразі запроваджені тарифи не відповідають тому, що написано на папері і не покривають спеціалізовану меддопомогу.
"Моя мета - створити так, щоб тариф, який є, наприклад, на екстрену меддопомогу, він повинен покривати повністю від початку і до кінця, він повинен робити якісною допомогу…У нас є пропозиція щодо підвищення заробітної плати на рівні до 50% і щоб ця зарплата підвищена була з 1 липня. Зрозуміло, що для цього треба вносити зміни до Дерджбюржету. Ми закінчуємо свої розрахунки з Мінфіном", - заявив Степанов.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, майже всі області виплатили за березень потрійну заробітну плату медикам, які борються з COVID-19, і НСЗУ має пришвидшити процес укладення договорів з медичними закладами для того, щоб завершити аналогічний процес щодо підвищення зарплат у квітні.