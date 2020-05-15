Степанов рассказал, как планируют финансировать медучреждения и когда поднимут зарплаты медикам

"Если после того анализа, который мы провели, мы увидели такую катастрофическую картину по целым направлениям... Вы видели картину, при которой около 332 медучреждения оказались на грани закрытия в связи с финансированием менее 50%. Вы видели картину, что о возможности увольнения медработников до 50 тыс. Мы считаем, что мы не можем экспериментировать над нашей медициной. Таких экспериментов не проводила ни одна страна мира", - сказал Степанов.

По его словам, следует предоставить финансирование медицинским учреждениям в рамках законодательства, которое уже есть.

"Мы должны профинансировать на уровне не менее 2019 года, но в то же самое время - в этом году увеличен финансовый ресурс на финансирование медицины, в том числе на специализированную и высокоспециализированную помощь. Как мы это видим? Мы должны определиться с приоритетами и честно сказать прежде всего украинцам, что именно мы можем в полном объеме покрыть", - добавил министр.

Кроме того, он отметил, что сейчас введенные тарифы не соответствуют тому, что написано на бумаге и не покрывают специализированную медпомощь.

"Моя цель - создать так, чтобы тариф, который, например, есть на экстренную медпомощь, он должен покрывать полностью от начала и до конца, он должен делать качественную помощь... У нас есть предложение по повышению заработной платы на уровне до 50% и чтобы эта зарплата повышена была с 1 июля. Понятно, что для этого нужно вносить изменения в Госбюржет. Мы заканчиваем свои расчеты с Минфином", - заявил Степанов.

Напомним, по информации Минздрава, почти все области выплатили за март тройную зарплату медикам, которые борются с COVID-19 и НСЗУ должно ускорить процесс заключения договоров с медицинскими учреждениями для того, чтобы завершить аналогичный процесс по повышению зарплат в апреле.