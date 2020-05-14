У МОЗ розповіли про ситуацію з виплатами 300% надбавки медикам
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Майже всі області виплатили за березень потрійну заробітну плату медикам, які борються з COVID-19, і НСЗУ має пришвидшити процес укладення договорів з медичними закладами для того, щоб завершити аналогічний процес щодо підвищення зарплат у квітні. Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Ту інформацію, яку Міністерство охорони здоров’я сьогодні отримує від областей за підписом керівників кожної області, ми бачимо, що майже всі області, згідно з цими звітами, виплатили заробітну плату. Та інформація, яку вони подають, каже, що по всіх закладах в розрізі кожних медичних працівників, а їх більше 10 тис., якщо пам’ять не зраджує, десь 10 тис. 79 медичних працівників, якщо брати загалом”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що інформація уточнюється, і уже сьогодні вона буде остаточна, щоб можна було сказати, що всі медики отримали надбавку.
“На сьогодні це і Київська, і Львівська область, і Херсонська, і майже всі, по їх звітам, виплатили заробітну плату”, - додав Максим Степанов.
Він також зазначив, що заробітна плата за квітень обраховується за іншою формулою.
“Вона йде за рахунок укладених договорів з Національною службою здоров’я між медичними закладами, які борються з COVID-19, та НСЗУ. Сьогодні на ранок укладено договори зі всіма екстреними медичними допомогами, почався вже перерахунок коштів, згідно з інформацією НСЗУ. Але я вимагаю від НСЗУ, як від центрального органу виконавчої влади, яка в повному обсязі забезпечена всім необхідним для укладання договорів, вона забезпечена коштами для виплати, пришвидшити цей процес… Дуже сподіваюся, що до кінця цього тижня, тобто, сьогодні-завтра, більша кількість медичних працівників почне вже отримувати цю заробітну плату”, - додав Максим Степанов.
Нагадаємо, Шмигаль розповів про нарахування 300% доплат лікарям у квітні.