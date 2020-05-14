У МОЗ розповіли про ситуацію з виплатами 300% надбавки медикам

“Ту інформацію, яку Міністерство охорони здоров’я сьогодні отримує від областей за підписом керівників кожної області, ми бачимо, що майже всі області, згідно з цими звітами, виплатили заробітну плату. Та інформація, яку вони подають, каже, що по всіх закладах в розрізі кожних медичних працівників, а їх більше 10 тис., якщо пам’ять не зраджує, десь 10 тис. 79 медичних працівників, якщо брати загалом”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що інформація уточнюється, і уже сьогодні вона буде остаточна, щоб можна було сказати, що всі медики отримали надбавку.

“На сьогодні це і Київська, і Львівська область, і Херсонська, і майже всі, по їх звітам, виплатили заробітну плату”, - додав Максим Степанов.

Він також зазначив, що заробітна плата за квітень обраховується за іншою формулою.

“Вона йде за рахунок укладених договорів з Національною службою здоров’я між медичними закладами, які борються з COVID-19, та НСЗУ. Сьогодні на ранок укладено договори зі всіма екстреними медичними допомогами, почався вже перерахунок коштів, згідно з інформацією НСЗУ. Але я вимагаю від НСЗУ, як від центрального органу виконавчої влади, яка в повному обсязі забезпечена всім необхідним для укладання договорів, вона забезпечена коштами для виплати, пришвидшити цей процес… Дуже сподіваюся, що до кінця цього тижня, тобто, сьогодні-завтра, більша кількість медичних працівників почне вже отримувати цю заробітну плату”, - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, Шмигаль розповів про нарахування 300% доплат лікарям у квітні.



