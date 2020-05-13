Підписано 45% договорів: Шмигаль розповів про нарахування 300% доплат лікарям у квітні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Усі обіцяні виплати 300% доплат лікарям за березень вже зроблені на рівні лікарень. Проте, це питання й надалі буде на контролі. Наразі 45% лікарень підписали договори щодо доплат у квітні. Про це під час години запитань до уряду повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“905 млн грн було перераховано урядом субвенції за березень місяць, з якої мало бути і була зроблена виплата медикам у розмірі 300% за березень місяць... За березень на сьогоднішній день інформація зібрана, і є статистика про те, що зроблені всі виплати. Але особисто проконтролюю це питання і не лишу її, поки за березень всі медики до останнього не отримають 300%”, — зазначив Шмигаль.
Він повідомив, що на сьогоднішній день триває підписання договорів комунальних неприбуткових закладів, якими є на сьогодні медзаклади в Україні, з НСЗУ щодо доплат на квітень.
“Підписано орієнтовно вже 45% договорів. Ми цю статистику ведем. Поставлено завдання МОЗ та облдержадміністраціям проконтролювати негайне підписання всіх договорів до кінця цього тижня”, — розповів Прем’єр.
З його слів, по перших підписаних договорах проплати підуть вже сьогодні у медзаклади.
“Пакет на лікування хворих передбачає нарахування 300% до заробітної плати медиків, які борються з коронакризою. Квітень буде проплачено через пакет НСЗУ в автоматичному режимі. Березень — проконтролюємо”, — резюмував Шмигаль.
Нагадаємо, Шмигаль розповів про підтримку промисловості та експортно-орієнтованих галузей в умовах пандемії.