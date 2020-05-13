Шмигаль розповів про підтримку промисловості та експортно-орієнтованих галузей в умовах пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що уряд працює над створенням програм підтримки промисловості та експортно-орієнтованих галузей, де у пріоритеті буде вітчизняний виробник. Про це він заявив на засіданні ВР під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
“Економічна політика уряду та допомога бізнесу. Логіка наших дій зараз полягає в наступному: спочатку ми допомагаємо мікро, малому та середньому бізнесу, по якому коронакриза вдарила найсильніше. В цьому напрямку вже працюють програми кредитування”, — сказав Шмигаль.
За його словами, другий аспект підтримки — часткова виплата заробітних плат тим підприємствам, де у працівників був зменшений робочи час. На це виділили майже 5 млрд грн.
“Ми плануємо програму підтримки промисловості та експортно-орієнтованих галузей. Тут так само буде питання кредитування і питання локалізації — підтримка українського виробника”, — додав Шмигаль.
Також Прем’єр-міністр зазначив, що вітчизняний виробник буде в пріоритеті, який буде закладено в основу економічної стратегії на найближчі роки.
“У нас зараз в роботі декілька пілотних проектів, які стануть першим етапом у створенні спеціальних зон, які допоможуть нам залучити спеціальні інвестиції”, — сказав Шмигаль.
Нагадаємо, з 4 травня близько 7 тисяч роботодавців подали документи для отримання допомоги від держави по частковому безробіттю, що дозволить забезпечити виплати для понад 25 тис. українців.