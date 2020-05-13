Шмыгаль рассказал о поддержке промышленности и экспортно-ориентированных отраслей в условиях пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство работает над созданием программ поддержки промышленности и экспортно-ориентированных отраслей, где в приоритете будет отечественный производитель. Об этом он заявил на заседании ВР во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
“Экономическая политика правительства и помощь бизнесу. Логика наших действий сейчас заключается в следующем: сначала мы помогаем микро, малому и среднему бизнесу, по которому коронакризис ударил сильнее всего. В этом направлении уже работают программы кредитования”, — сказал Шмыгаль.
По его словам, второй аспект поддержки — частичная выплата заработных плат тем предприятиям, где у работников было уменьшено рабочее время. На это выделили почти 5 млрд грн.
“Мы планируем программу поддержки промышленности и экспортно-ориентированных отраслей. Здесь так же будет вопрос кредитования и вопрос локализации — поддержка украинского производителя”, — добавил Шмыгаль.
Также Премьер-министр отметил, что отечественный производитель будет в приоритете, который будет заложен в основу экономической стратегии на ближайшие годы.
“У нас сейчас в работе несколько пилотных проектов, которые станут первым этапом в создании специальных зон, которые помогут нам привлечь специальные инвестиции”, — сказал Шмыгаль.
Напомним, с 4 мая около 7 тысяч работодателей подали документы для получения помощи от государства по частичной безработице, что позволит обеспечить выплаты для более 25 тыс. украинцев.