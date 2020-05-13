Подписано 45% договоров: Шмыгаль рассказал о начислении 300% доплат врачам в апреле

КИЕВ. 13 мая. УНН. Все обещанные выплаты 300% доплат врачам за март уже сделаны на уровне больниц. Однако, этот вопрос и в дальнейшем будет на контроле. На данный момент 45% больниц подписали договоры о доплатах в апреле. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.