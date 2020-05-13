Подписано 45% договоров: Шмыгаль рассказал о начислении 300% доплат врачам в апреле

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 13129 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 76382 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 109081 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 180990 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184564 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391627 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226551 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501456 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349516 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230573 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2м/с
66%
Популярные новости

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47833 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16570 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 16146 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16860 просмотра

Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

5 апреля, 16:27 • 14883 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143623 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131595 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219892 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391625 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501455 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 13126 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38813 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38470 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46000 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76044 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Подписано 45% договоров: Шмыгаль рассказал о начислении 300% доплат врачам в апреле

Киев • УНН

 • 11816 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Все обещанные выплаты 300% доплат врачам за март уже сделаны на уровне больниц. Однако, этот вопрос и в дальнейшем будет на контроле. На данный момент 45% больниц подписали договоры о доплатах в апреле. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Подписано 45% договоров: Шмыгаль рассказал о начислении 300% доплат врачам в апреле

"905 млн грн были перечислены правительством субвенции за март месяц, из которой должна была быть и была произведена выплата медикам в размере 300% за март месяц... За март на сегодняшний день информация собрана, и есть статистика о том, что сделаны все выплаты. Но лично проконтролирую этот вопрос и не оставлю его, пока за март все медики до последнего не получат 300%", - отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что на сегодняшний день продолжается заключение договоров коммунальных неприбыльных учреждений, каковыми на сегодня являются медучреждения в Украине, с НСЗУ по доплатам на апрель.

"Подписано ориентировочно уже 45% договоров. Мы эту статистику ведем. Поставлена задача Минздраву и облгосадминистрациям проконтролировать немедленное подписание всех договоров до конца этой недели", - рассказал Премьер.

По его словам, по первым подписанным договорам проплаты пойдут уже сегодня в медучреждения.

"Пакет для лечения больных предусматривает начисление 300% к заработной плате медиков, которые борются с коронакризисом. Апрель будет проплачено за пакет НСЗУ в автоматическом режиме. Март - проконтролируем", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль рассказал о поддержке промышленности и экспортно-ориентированных отраслей в условиях пандемии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,528.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,805.11