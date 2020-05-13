Подписано 45% договоров: Шмыгаль рассказал о начислении 300% доплат врачам в апреле
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Все обещанные выплаты 300% доплат врачам за март уже сделаны на уровне больниц. Однако, этот вопрос и в дальнейшем будет на контроле. На данный момент 45% больниц подписали договоры о доплатах в апреле. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"905 млн грн были перечислены правительством субвенции за март месяц, из которой должна была быть и была произведена выплата медикам в размере 300% за март месяц... За март на сегодняшний день информация собрана, и есть статистика о том, что сделаны все выплаты. Но лично проконтролирую этот вопрос и не оставлю его, пока за март все медики до последнего не получат 300%", - отметил Шмыгаль.
Он сообщил, что на сегодняшний день продолжается заключение договоров коммунальных неприбыльных учреждений, каковыми на сегодня являются медучреждения в Украине, с НСЗУ по доплатам на апрель.
"Подписано ориентировочно уже 45% договоров. Мы эту статистику ведем. Поставлена задача Минздраву и облгосадминистрациям проконтролировать немедленное подписание всех договоров до конца этой недели", - рассказал Премьер.
По его словам, по первым подписанным договорам проплаты пойдут уже сегодня в медучреждения.
"Пакет для лечения больных предусматривает начисление 300% к заработной плате медиков, которые борются с коронакризисом. Апрель будет проплачено за пакет НСЗУ в автоматическом режиме. Март - проконтролируем", - резюмировал Шмыгаль.
Напомним, Шмыгаль рассказал о поддержке промышленности и экспортно-ориентированных отраслей в условиях пандемии.